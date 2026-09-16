Poster Karakter Film Cidro Asmoro Perkenalkan Ndarboy sebagai Daru, Coming Soon di Bioskop!

JAKARTA – Apa jadinya ketika dunia musik tiba-tiba dibuat heboh oleh seorang gadis yang viral hanya gara-gara joged dan nyanyi? Inilah salah satu keseruan yang hadir lewat karakter Daru, diperankan oleh Ndarboy, dalam film Cidro Asmoro.

Lewat poster karakter terbaru film Cidro Asmoro, VISION+ memperkenalkan Daru sebagai sosok yang lekat dengan dunia musik. Kehadirannya semakin menarik ketika Prita, gadis sederhana yang sehari-hari bekerja di sebuah kafe, mendadak menjadi sensasi nasional setelah video dirinya bernyanyi dan berjoget viral di media sosial. Bukan sekadar film tentang orang yang mendadak terkenal, Cidro Asmoro mengemas kisah tersebut lewat perpaduan komedi, musik campursari, dan drama.

Ceritanya mengajak penonton mengikuti perjalanan Prita setelah popularitas datang begitu cepat, lengkap dengan berbagai kekacauan yang mengikutinya. Cidro Asmoro akan tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2026. Sebagai bagian dari dunia musik campursari, Daru punya sudut pandangnya sendiri terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Namun, kemunculan Prita membuat suasana berubah.

Bayangkan saja, seseorang yang sebelumnya tidak dikenal luas tiba-tiba menjadi perbincangan di mana-mana. Video singkat Prita bahkan ditonton jutaan orang dan membuat “Goyang Viral”-nya ikut menjamur di berbagai kalangan. Fenomena tersebut kemudian ikut mengguncang industri musik campursari. Perhatian publik yang beralih kepada Prita membuat persaingan, ego, dan kepentingan di balik industri musik mulai bermunculan.

Prita sendiri kemudian semakin dekat dengan dunia musik. Kehadirannya bahkan membawa warna baru dalam perjalanan Daru dan membuat hubungan keduanya berkembang melalui musik. Tapi ketika popularitas mulai ikut bermain, semuanya tentu tidak lagi sesederhana bernyanyi dan tampil di atas panggung. Ada persaingan. Ada ego. Ada kepentingan. Dan tentu saja, ada perasaan yang membuat ceritanya semakin menarik.

Di tengah gemerlap popularitas, Prita juga harus menghadapi pilihan antara mengikuti sosok yang dibentuk industri atau tetap menjadi dirinya sendiri. Sebab, mendapatkan ketenaran bisa terjadi dalam semalam, tetapi mempertahankannya adalah cerita yang berbeda. Ndarboy Bawa Dunia Campursari ke Layar Lebar Kehadiran Ndarboy sebagai Daru juga menjadi salah satu warna khas Cidro Asmoro. Dunia musik campursari yang selama ini begitu dekat dengan Ndarboy menjadi bagian dari cerita dan identitas film.

Tidak hanya menawarkan musik, film ini juga membawa nuansa Jawa yang kuat dengan pendekatan yang modern dan dekat dengan generasi masa kini. Perpaduan tersebut membuat Cidro Asmoro punya sisi lokal yang kuat, tetapi tetap membawa cerita yang bisa dirasakan siapa saja.

Lantas, bagaimana Daru menghadapi perubahan besar yang terjadi setelah Prita mendadak viral? Apakah dunia musik justru mempertemukan mereka, atau malah membuat semuanya semakin rumit? Cari tahu kisahnya di Cidro Asmoro, tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2026. Virale heboh, critane baper!



(kha)

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