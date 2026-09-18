4 Fakta Menarik The Intern Korea yang Langsung Puncaki Korean Box Office

Fakta Menarik 'The Intern' Korea yang Langsung Puncaki Korean Box Office. (Foto: Instagram/@warnerbros.korea)

JAKARTA - Film The Intern versi Korea Selatan berhasil menempati posisi pertama Korea Box Office pada penayangan perdananya, 16 Septermber 2026. Film yang mengadaptasi film hollywood dengan judul sama itu telah menarik perhatian publik sejak pengumuman para pemeran utama.

Sebagai informasi, The Intern pertama kali tayang pada 2015 yang diperankan oleh Anne Hathaway dan Robert De Niro. Film orisinalnya itu langsung mendapatkan respons positif dari para penonton dan kritikus film.

Film The Intern Korea Selatan itu tampaknya mengikuti kesuksesan film orisinalnya. Diperankan oleh Han So Hee dan Choi Min Sik, ini berbagai fakta menariknya.

1. Adu Akting Lintas Generasi

(Foto: Instagram/@warnerbros.korea)

The Interns memanjakan penonton dengan adu akting dari aktor lintas generasi. Pasalnya, film remake itu menceritakan tentang pria dengan pengalaman profesional selama 37 tahun memutuskan untuk magang di perusahaan yang dipimpin oleh seorang wanita.

Dalam film remake-nya, Choi Min Shik dipilih memerankan sosok Ki Ho yang dalam film orisinalnya bernama Ben Whittaker yang berusia 70 tahun. Sementara, Han So Hee didaulat sebagai Sun Woo atau Jules Ostin dalam film orisinalnya tersebut.

Di luar film, keduanya juga memiliki jarak usia yang cukup jauh. aktor veteran tersebut berusia 64 tahun dan Han So Hee yang berusia 32 tahun.

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