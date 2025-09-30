Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern

Eltarina Azura Putri , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |14:30 WIB
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film <i>The Intern</i>
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern, pada 29 September 2025. (Foto: Warner Bros. Korea)
A
A
A

SEOUL - Han So Hee dan Choi Min Sik resmi memulai syuting film The Intern, pada 29 September 2025. Hal itu diumumkan Warner Bros. Korea lewat unggahannya di Instagram.

Film ini merupakan remake dari film Hollywood The Intern yang dibintangi Robert De Niro dan Anne Hathaway, pada 2015. Untuk versi Korea, akan ada beberapa perubahan yang disesuaikan dengan budaya setempat.

The Intern bercerita tentang Seon Woo (Han So Hee), seorang CEO sebuah perusahaan fashion yang mempekerjakan Gi Ho (Choi Min Sik), pegawai magang senior yang kaya akan pengalaman hidup.

Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern, pada 29 September 2025. (Foto: Hancinema)

Film ini akan memperlihatkan dinamika hubungan Seon Woo dan Gi Hoo yang tak hanya secara profesional, namun juga emosional. Mengutip The Hollywood Reporter, The Intern digarap sutradara Kim Do Young bersama Warner Bros., JOAT Films, dan Anthology Studios.

Selain dua pemeran utamanya, Choi Min Sik dan Han So Hee, film The Intern versi Korea ini juga akan dibintangi oleh sederet aktor populer lainnya, seperti Kim Jun Han, Kim Geum Soon, Kim Yo Han, Park Ye Ni, hingga Ryu Hye Young.

Dengan dimulainya syuting, maka film ini akan tayang di bioskop pada tahun depan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
