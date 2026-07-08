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Gabung di Film Nambeol, Go Youn Jung Siap Adu Akting dengan Lee Byung Hun

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |10:12 WIB
Gabung di Film <i>Nambeol</i>, Go Youn Jung Siap Adu Akting dengan Lee Byung Hun
Go Youn Jung gabung di film Nambeol dan beradu akting dengan Lee Byung Hun. (Foto: Instagram/@goyounjung dan @byunghun0712)
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JAKARTA - Go Youn Jung resmi bergabung dalam proyek film blockbuster, Nambeol yang disutradari oleh Lee Moo Gae. Aktris muda ini akan beradu akting dengan aktor kawakan Lee Byung Hun yang telah diumumkan terlebih dahulu

Berlatar belakang Dinasti Joseon, film bergenre hard-boiled tersebut mengisahkan sekelompok pejuang dari berbagai latar belakang sosial dan kemampuan yang berbeda-beda saat berangkat ke Pulau Tsushima. Keberangkatan dilakukan untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. 

Sejak Lee Byung Hun diumumkan sebagai pemeran, proyek ini telah menarik banyak perhatian. Kini, usai Go Youn Jung resmi bergabung dalam jajaran pemeran, antusiasme para penggemar film Korea semakin meningkat. Terlebih, Nambeol akan menjadi penanda Go Youn Jung dan Lee Byung Hun beradu akting di layar lebar untuk pertama kalinya. 

Di tengah antusiasme yang meningkat, peran aktris muda itu belum diketahui secara pasti. Meski demikian, dikutip dari Kbizoom, Rabu (8/7/2026), para pakar industri mengatakan, Go Youn Jung akan memerankan peran yang sangat berbeda dari yang dimainkan sebelumnya. 

Go Youn Jung. (Foto: Instagram/@goyounjung)
Go Youn Jung. (Foto: Instagram/@goyounjung)

Pemain Can This Love be Translated? tersebut dikenal dengan penampilan yang emosional namun halus. Pesonanya yang memukau di layar, membuat dirinya tak berhenti untuk terus memperluas jangkauan aktingnya di setiap proyek. Karenanya, para penggemar sangat menantikan bagaimana dirinya memerankan karakter yang kuat dalam cerita dengan adegan aksi dan alur cerita yang dramatis. 

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