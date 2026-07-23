WOODZ Siap Adu Peran bareng Lee Byung Hun dan Go Youn Jung di Film Nambeol

SEOUL - Cho Seung Youn atau lebih dikenal WOODZ dikabarkan resmi bergabung dalam jajaran pemeran film Nambeol. Dalam film aksi sejarah itu, WOODZ siap beradu akting bersama Lee Byung Hun, Go Youn Jung, dan Lee Do Hyun.

Dikutip dari Soompi, Kamis (23/7/2026), Hive Media Corp pada 22 Juli mengumumkan bahwa WOODZ akan memerankan karakter Cheot Nom dalam film berlatar Dinasti Joseon itu. Cheot Nom digambarkan sebagai pemanah terampil dengan ketepatan sasaran.

Cheot Nom mempertaruhkan nyawanya dengan bergabung dalam kampanye pemberantasan berbahaya demi menghidupi keluarga yang ditinggalkan di kampung halamannya. Dengan rasa tanggung jawab dan keyakinan yang kuat, dia bertekad melindungi keluarga dan rekan-rekannya.

Nambeol merupakan film aksi bela diri yang bergenre hard boiled. Film ini menceritakan sembilan pejuang dengan kemampuan dan status sosial yang beragam saat mereka melakukan perjalanan ke Pulau Tsushima untuk menyelamatkan para tawanan yang telah diculik oleh bajak laut Jepang.

"WOODZ akan membawa semangat baru ke dalam proyek ini dengan semangat yang dimilikinya dan penampilan memukau yang memesona," kata Tim Produksi Nambeol.