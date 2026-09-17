Ibu Ini Berubah Jadi Monster di Microdrama Ibuku Adalah Ratu Zombie V+Short, Simak Sinopsisnya

JAKARTA – Semua orang yang terinfeksi berubah menjadi zombie. Tapi Evelin berbeda. Setelah terkena virus biokimia mematikan yang menyebar di kota, ia justru tetap memiliki akal sehat, emosi, bahkan mendapatkan kekuatan khusus. Kini, ia harus menyembunyikan perubahan dalam dirinya sambil berusaha membawa putrinya, Leah, ke tempat yang aman.

Kisah Evelin dan Leah dalam microdrama Ibuku Ternyata Ratu Zombie bisa disaksikan full episode di V+Short. Klik link di sini untuk menonton kisah lengkapnya.

Virus biokimia mematikan tiba-tiba menyebar dan mengubah kehidupan masyarakat dalam sekejap. Kota yang sebelumnya dipenuhi aktivitas sehari-hari berubah menjadi tempat yang penuh ancaman. Orang-orang yang terinfeksi kehilangan kendali dan berubah menjadi zombie.

Di tengah kekacauan tersebut, Evelin menjadi salah satu orang yang ikut terinfeksi. Sebagai ibu rumah tangga biasa, ia tentu tidak pernah membayangkan harus menghadapi situasi seperti ini. Namun, infeksi yang terjadi pada dirinya ternyata berbeda dari yang dialami orang lain.

Evelin tidak kehilangan pikirannya. Ia masih bisa merasakan emosi, memahami keadaan, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Tidak hanya itu, tubuhnya perlahan menunjukkan kemampuan khusus yang membuatnya berbeda dari zombie lainnya.