Sinopsis Microdrama Cinta Terlarang Di Luar Kantor, Berawal dari Satu Malam dengan Sang CEO!

JAKARTA – Microdrama “Cinta Terlarang Di Luar Kantor” mengangkat cerita romantis tentang seorang perempuan yang baru memulai karier di Los Angeles. Kehidupan Lucy Harris mulai berubah setelah ia mengetahui bahwa pria yang ditemuinya sebelum hari pertama bekerja ternyata merupakan atasan langsungnya.

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Sinopsis Microdrama Cinta Terlarang Di Luar Kantor

Lucy Harris datang ke Los Angeles setelah menyelesaikan kuliahnya. Ia dapat kesempatan untuk bekerja di sebuah agensi pemasaran terkenal yang sesuai dengan bidang yang ingin ditekuni. Sebelum hari pertamanya bekerja, Lucy bertemu Luke Walker tanpa tahu identitas sebenarnya.

Pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga keduanya menghabiskan satu malam bersama. Situasi menjadi sedikit canggung ketika Lucy datang ke kantor pada hari berikutnya. Ia baru mengetahui bahwa Luke adalah CEO perusahaan sekaligus bosnya.

Lucy tidak ingin kejadian tersebut memengaruhi pekerjaan yang baru dimulainya. Ia pun berusaha menjaga hubungan mereka tetap profesional dan menghindari situasi yang bisa membuat keduanya semakin dekat. Sementara itu, Luke dikenal sebagai CEO yang percaya diri dan memiliki kepribadian yang menarik.