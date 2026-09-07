V+Short Hadirkan Microdrama AI Cinta Terlarang di Rumah Sahabat, Ini Sinopsisnya

JAKARTA – Microdrama AI terbaru “Cinta Terlarang di Rumah Sahabat” hadir eksklusif di V+Short dengan kisah romansa yang penuh konflik. Klik di sini untuk download dan nonton langsung di V+Short. Cerita ini mengikuti Laney Hudson, seorang mahasiswi keperawatan yang sedang menghadapi kesulitan hidup hingga sebuah pertemuan tak terduga mengubah jalan hidupnya.

Laney yang tengah berjuang menyelesaikan pendidikan keperawatan terjebak dalam masalah dengan rentenir berbahaya. Di tengah situasi tersebut, seorang pria misterius datang menyelamatkannya. Laney kemudian dibuat terkejut saat mengetahui identitas pria tersebut.

Sang penyelamat ternyata adalah Brendan Conlon, ayah dari sahabatnya. Brendan merupakan pria kaya sekaligus seorang duda. Pertemuan tersebut kemudian berkembang menjadi kedekatan yang perlahan menghadirkan perasaan berbeda di antara keduanya.

Sinopsis Cinta Terlarang di Rumah Sahabat

Microdrama “Cinta Terlarang di Rumah Sahabat” mengisahkan Laney Hudson, seorang mahasiswa keperawatan yang sedang berjuang menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Ketika dirinya berada dalam bahaya akibat ulah rentenir, Laney mendapatkan pertolongan dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Setelah mengetahui bahwa pria tersebut adalah Brendan Conlon, ayah sahabatnya, Laney pun berada dalam situasi yang semakin rumit.

Brendan yang kaya dan telah kehilangan istrinya mulai memiliki kedekatan khusus dengan Laney. Hubungan keduanya perlahan berkembang menjadi sebuah ketertarikan yang seharusnya tidak terjadi. Laney harus berhadapan dengan perasaan yang semakin kuat, sementara posisinya sebagai sahabat dari anak Brendan membuat hubungan tersebut menjadi sebuah cinta terlarang.