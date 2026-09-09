Terpaksa Menikah dengan Pewaris Kaya, Ini Sinopsis Microdrama Janji Suci Pernikahan Palsu

JAKARTA – Microdrama “Janji Suci Pernikahan Palsu” mengisahkan Helena Tileman yang harus menjalani pernikahan di luar keinginannya. Demi kepentingan keluarga sekaligus menepati janji kepada mendiang ayahnya, Helena terpaksa menikah dengan Samuel Young, seorang pewaris keluarga kaya yang memiliki kondisi disabilitas.

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Sinopsis Microdrama Janji Suci Pernikahan Palsu

Kehidupan Helena Tileman berubah setelah keluarganya memintanya menikah dengan Samuel Young. Samuel merupakan pewaris keluarga kaya yang memiliki kondisi disabilitas. Bagi Helena, pernikahan tersebut bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Namun, keadaan membuat Helena sulit menolak keinginan keluarganya.

Di sisi lain, Helena memiliki janji yang pernah dibuat kepada mendiang ayahnya. Ia pun memilih untuk menepati janji tersebut, meski harus mengorbankan keinginannya sendiri dan menjalani pernikahan dengan Samuel.