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Berharap Jadi Orang Minang, Dimas Aditya Syok Dapat Peran Ini di Film Horor Terbaru

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |21:00 WIB
Berharap Jadi Orang Minang, Dimas Aditya Syok Dapat Peran Ini di Film Horor Terbaru
Dimas Aditya
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JAKARTA - Aktor Dimas Aditya menceritakan keterlibatannya dalam film horor terbarunya bertajuk Urang Bunian. Ia menilai film ini terasa begitu personal lantaran karena mengangkat cerita rakyat dari tanah Minang, kampung halaman sang ayah.

"Apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Johansyah karena berani untuk mengangkat tema Minang ya, yang jarang sekali urban legend atau folklornya diangkat ke layar lebar. Makasih, Pak," ujar Dimas Aditya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Lantaran ketertarikan itu, Dimas tak berpikir lama untuk menerima tawaran bermain di film ini. Selain karena faktor pertemanan dengan tim produksi, garis keturunan keluarga menjadi alasan kuat untuk langsung mengiyakan proyek tersebut.

"Awal menerima cerita ini juga karena, pertama, Rendy yang kontak. Kita sama-sama teman, udah lama kenal. Terus yang kedua, enggak jauh dari Minang. Karena saya merasa Minang itu punya budaya yang luar biasa, punya roots yang sangat luar biasa di berbagai bidang," tutur Dimas.

"Kebetulan saya juga orang Minang, bapak saya. Sastrawan kita, banyak sekali dari Minang. Politisi jangan ditanya. Kita punya cerita yang sebenarnya kaya. Datanglah waktunya ketika Rendy menawarkan untuk terlibat di film Urang Bunian ini," sambungnya.

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