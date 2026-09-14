VISION+ Rilis Official Poster POTE, Hadirkan Teror Misterius dan Pesan 'Jangan Lihat'

JAKARTA – VISION+ kembali memperkenalkan original series terbarunya, “POTE”, melalui official poster yang membawa nuansa horor misterius. Bersiap nantikan original series “POTE” dengan klik link di sini. Mengusung genre horror, drama, dan thriller, “POTE” diproduksi oleh Unlimited Production dan hadir dalam 8 episode.

Series ini dijadwalkan mulai tayang pada 19 September 2026. Official poster “POTE” tampil dengan nuansa gelap dan dingin yang langsung menambah kesan mencekam. Visual utama memperlihatkan sejumlah karakter berada di dalam sebuah mata raksasa, seolah-olah mereka sedang diamati sekaligus terperangkap dalam sebuah penglihatan.

Di balik visual tersebut, sosok POTE juga tampak samar, menciptakan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya entitas yang menghantui para karakter dalam series ini. Pemilihan visual mata menjadi semakin relevan dengan konsep utama cerita. Dalam “POTE”, melihat kematian justru dapat membuat seseorang menjadi korban berikutnya.

Dengan demikian, mata dalam poster bukan sekadar elemen estetis, tetapi turut merepresentasikan aturan teror yang menjadi inti cerita.

Ketika Melihat Kematian Berarti Menjadi Korban Berikutnya