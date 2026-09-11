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Bastian Steel dan Dinda Mahira Ungkap Tantangan Bintangi Penghuni Rumah Warisan

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |12:30 WIB
Bastian Steel dan Dinda Mahira Ungkap Tantangan Bintangi Penghuni Rumah Warisan
Bastian Steel dan Dinda Mahira Ungkap Tantangan Bintangi Penghuni Rumah Warisan. (Foto: MNC Pictures)
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JAKARTA — Bastian Steel dan Dinda Mahira membagikan kisah seru sekaligus tantangan unik yang mereka rasakan saat syuting web series horor komedi Penghuni Rumah Warisan

Berperan sebagai Eric, Bastian mengaku, tak sulit baginya membangun chemistry dengan Fadly Faisal yang berperan sebagai kakak laki-lakinya dalam series tersebut. 

“Kalau sama Fadly kan sudah kenal. Sudah beberapa kali juga bertemu sebelumnya. Jadi enggak terlalu sulit menumbuhkan chemistry sebagai kakak dan adik,” tuturnya di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada 10 September 2026.

Tantangan justru hadir saat diri Bastian Steel harus melakoni karakter pria playboy yang memiliki gaya hidup hedon. “Sulitnya justru saat aku harus menggambarkan Eric yang suka party,” tuturnya.

 

Para cast Penghuni Rumah Warisan
Bastian Steel dan Dinda Mahira Ungkap Tantangan Bintangi Penghuni Rumah Warisan. (Foto: Instagram|@ayu.inten)

Selain pendalaman karakter, dinamika komedi juga menjadi tantangan besar lain untuk Bastian. Apalagi, dia harus beradu akting dengan Oki Rengga yang memang dikenal sebagai komedian. 

“Iya, aku jadi susah nahan ketawa jadinya. Yang bikin syuting lama itu bukan karena salah dialog atau salah lampu. Tapi karena kami ketawa terus. Belum juga take, kami lihat-lihatan juga sudah pecah ketawanya,” tuturnya.

Dinda Mahira yang berperan sebagai Tiara juga mengungkapkan tantangan yang dialaminya saat syuting. Tiara digambarkan sebagai sosok perempuan mandiri dan berpendirian teguh yang tidak mudah terpesona oleh godaan. 

Di tengah kepungan karakter-karakter pria yang konyol dan absurd, karakter itu hadir sebagai jangkar yang menjaga alur cerita tetap seimbang. Dinda juga menceritakan salah satu adegan berkesan yang memperlihatkan tingkah kocak para pemain lain atas arahan Oki Rengga.

 

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