Cerita Ayu Inten Jadi Hantu dalam Web Series Penghuni Rumah Warisan

JAKARTA - Aktris Ayu Inten mengungkapkan perasaannya saat menjalani syuting web series Penghuni Rumah Warisan. Ayu berperan sebagai Bi Asti, sosok hantu dalam web series garapan MNC Pictures dan Smartfren itu.

Ayu mengungkapkan, ini merupakan pengalaman pertamanya berperan sebagai hantu sepanjang kariernya sebagai aktris, meski sudah beberapa kali membintangi film horor.

Aktris senior itu mengaku, tak ada rasa takut dan canggung berperan sebagai hantu. Bahkan, dia sangat menikmati seluruh proses syuting karena tak perlu harus berfokus pada penampilan cantik.

“Ternyata seru loh berperan jadi hantu. Saya enggak perlu ganti baju, enggak usah cantik. Semakin jelek, semakin seram, semakin totalitas menjadi hantu,” tutur sang aktris.

Cerita Ayu Inten Jadi Hantu dalam Web Series Penghuni Rumah Warisan. (Foto: Instagram|@ayu.inten)

Untuk menghidupkan aura seram Bi Asti, Ayu Inten mengandalkan kegemarannya menonton film sebagai bahan riset. Lewat referensi yang pernah ia tonton, Ayu menyerap detail cara pembawaan karakter hantu yang pas untuk dibawakan ke layar kaca.

Meski memerankan sosok tak kasatmata yang kerap diidentikkan dengan suasana mistis, Ayu mengaku sama sekali tidak merasakan pengalaman supranatural atau merinding di lokasi syuting.

Suasana syuting yang hangat dan penuh gelak tawa membuat proses pengambilan gambar terasa menyenangkan. “Karena kami ramaian, tidak ada rasa merinding sama sekali. Terus lokasi syutingnya memang tidak menyeramkan,” tuturnya.

Mengusung genre horor komedi dengan enam episode, web series Penghuni Rumah Warisan dibintangi sederet nama populer, dari Fadly Faisal, Bastian Steel, Dinda Mahira, Oki Rengga, Adi Sudirja, hingga Ayu Inten.