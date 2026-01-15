SMARTFREN Rilis Web Series Yang Penting Ada Cinta, Perjuangan Anak Muda Mengejar Mimpi

SMARTFREN Rilis Web Series Yang Penting Ada Cinta, Perjuangan Anak Muda Mengejar Mimpi. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - SMARTFREN dan MNC Pictures menggelar press screening web series Yang Penting Ada Cinta. Rencananya, series tersebut akan memulai debutnya di channel YouTube @smartfrenworld, pada 19 Januari 2026.

Web series tersebut bercerita tentang anak muda yang giat mengejar mimpi dan berjuang mengejar aspirasi dengan dukungan koneksi yang kuat. Seperti halnya SMARTFREN Unlimited yang hadir sebagai partner untuk mencapai semua level dalam hidup.

Sukaca Purwokardjono, Chief Marketing Officer SMARTFREN mengatakan, web series Yang Penting Ada Cinta merupakan media komunikasi yang relevan bagi segmen digital, khususnya generasi muda dan keluarga yang aktif mengonsumsi konten hiburan online.

“Melalui kolaborasi dengan MNC Pictures, kami ingin memperkuat kehadiran Smartfren di ekosistem digital dan entertainment, sekaligus menyampaikan pesan brand melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari,” ujar Sukaca.

Dia menambahkan, “Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun awareness dan engagement yang lebih dekat dengan user. Ini merupakan pilot project untuk kerjasama digital jangka panjang lainnya dengan MNC Group.”

Web series Yang Penting Ada Cinta diproduksi dengan konsep yang dekat dengan dunia digital, salah satunya dengan menggandeng content creator Arif Brata dan Fajar Sadboy. Series itu juga dibintangi Irzan Faiq, Marsha Aruan, Joshua Otay, Woro Gia, Diva Ratu, Deni Kumis, dan Naura Bahri.

Mengusung genre komedi romantis dengan pendekatan slice of life, web series ini mengangkat kisah tentang tiga penghuni rumah kost: Andre, Arif, dan Fajar yang sama-sama berada di fase hidup yang penuh ketidakpastian.

Cerita dibangun dari keseharian yang ringan, kemudian berkembang menjadi konflik emosional yang relevan dengan kehidupan anak muda urban. Andre digambarkan sebagai karyawan biasa yang melanjutkan usaha donat peninggalan mendiang ibunya.

“Andre itu representasi banyak orang yang punya mimpi sederhana, tapi jalannya tidak mudah. Dia harus belajar berdamai dengan kehilangan dan kegagalan, tanpa kehilangan harapan,” ujar Irzan Faiq si pemeran Andre.

Hidup Andre mulai berubah ketika ia diminta menjemput Renata, anak perempuan Pak Roni si pemilik kost. Dari pertemuan sederhana itu, benih cinta tumbuh diam-diam. Namun, konflik muncul ketika Pak Roni justru berencana menjodohkan Renata dengan Satrio.