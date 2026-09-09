Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 66: Trauma Arumi Kembali Terjadi, Ditangkap Polisi Usai Difitnah Alex

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Celia akhirnya bisa bernapas lega melihat Kenzo baik-baik saja bersama Arumi, dan bergegas berencana membawanya pulang. Namun, di saat Celia berusaha menyelamatkan Kenzo, Laura justru sibuk mati-matian menyelamatkan rahasianya sendiri. Diam-diam, Laura kembali menyambangi tempat sampah, tetapi ia terlambat, sweater yang dicarinya ternyata sudah lebih dulu diamankan Imas. Kepanikan yang tak bisa disembunyikan Laura justru membuat Imas semakin curiga.

Sementara itu, Elio diam-diam menahan sakit akibat bekas operasinya dan meminta Kevin merahasiakan kondisi itu dari Arumi.

Disisi lain, Alex justru bertindak makin nekat. Ia yakin bukti luka hasil visumnya cukup kuat untuk menjerat Elio secara hukum, ia memainkan peran sebagai ayah yang paling mengkhawatirkan Kenzo. Rencana licik ini berbuah bencana bagi Arumi, saat hendak pindah ke rumah Elio, dua polisi tiba-tiba datang membawa laporan Alex yang menuduhnya menculik Kenzo. Penjelasan Arumi bahwa ia hanya berusaha menyelamatkan Kenzo tak digubris, polisi tetap membawanya ke kantor. Kenzo pun menangis histeris begitu terpisah dari Arumi.

Ketakutan terbesar Arumi akhirnya terjadi, trauma masa lalunya kembali terulang saat ia harus merasakan dinginnya jeruji besi atas kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Ia hanya bisa berharap Celia datang menolong, sementara Alex sudah merasa kemenangan ada di genggamannya.

Bagaimana nasib Arumi selanjutnya? Mampukah Celia membebaskannya sebelum trauma masa lalu kembali menghancurkan hidupnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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