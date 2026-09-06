Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 63: Elio Mencari Arumi yang Tidak Pulang

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Arumi akhirnya mengungkap kepada Celia bahwa Alex mengakui dirinya berada di lokasi kecelakaan malam itu. Arumi semakin curiga karena Alex sempat membersihkan sidik jarinya sebelum pergi karena Alex adalah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada bayinya. Celia terpukul mengetahui anak yang selama ini dicari Arumi ternyata adalah anak Alex, yang berarti cucunya sendiri.

Di tengah kekacauan itu, Elio mencari Arumi yang tidak pulang. Ia akhirnya menemukan Arumi dan Imas, dan akhirnya mengajak Arumi ke sebuah kafe untuk membicarakan sesuatu yang serius. Sebelumnya Imas menemukan petunjuk mengejutkan dari pesan suara Alex kepada Laura dan sebuah buku peninggalan ibunya yang yakin berkaitan dengan identitas Kenzo.

Sementara itu, Wulan menemukan kembali sweater milik Laura yang dulu digunakan untuk membungkus bayi Kenzo. Sweater itu ternyata masih menyimpan bercak darah bayi dan sisa air ketuban! Wulan sadar benda tersebut bisa menjadi bukti sekaligus senjata untuk memeras Laura. Akankah sweater itu akan membongkar siapa sebenarnya Kenzo? Bagaimana dengan laura dan Alex, jika Arumi mengetahui semua kebohongan mereka?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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