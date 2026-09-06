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Sinopsis Terikat Janji Eps 153: Sena Semakin Curiga Terhadap Avenue & Co Steakhouse

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |18:03 WIB
Sinopsis <i>Terikat Janji</i> Eps 153: Sena Semakin Curiga Terhadap Avenue & Co Steakhouse
Terikat Janji
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JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sena semakin curiga terhadap Avenue & Co Steakhouse setelah Davina mengatakan restoran milik keluarganya selalu menghasilkan margin bagus meski hampir tidak pernah terlihat ramai. Sena menduga restoran tersebut digunakan Dipa sebagai sarana pencucian uang dan melaporkan temuannya kepada Pak Prama. Ia kemudian meminta Reza dan Dion melakukan penyamaran sebagai tamu elit untuk menyelidiki restoran tersebut.

Keesokan harinya, penyamaran Reza dan Dion hampir terbongkar ketika mereka mengetahui Dipa ternyata berada di dalam Avenue & Co. Keduanya terpaksa menunggu di luar, sementara Davina yang kebetulan melintas mulai curiga melihat gerak-gerik mereka. Bahkan setelah memotret dari kejauhan, Davina menyadari sosok yang berpakaian mewah itu sangat mirip dengan Dion dan Reza.

Sena kemudian menyusun siasat agar Dipa meninggalkan restoran. Ia meminta bantuan Melani untuk mengirim pesan seolah-olah ingin bertemu Dipa di Oriental Bistro. Dipa pun meninggalkan Avenue & Co, sehingga Reza dan Dion dapat menjalankan penyelidikan. Namun, Davina semakin penasaran karena melihat keduanya baru masuk ke restoran setelah Dipa pergi.

Di sisi lain, Novan kembali menjalani konsultasi dengan psikolog Hafifah. Ketika Mayang berusaha ikut masuk ke sesi privat tersebut, Hafifah menolaknya demi menjaga kerahasiaan konsultasi. Novan kemudian mengakui bahwa dirinya masih dihantui rasa bersalah atas kejadian delapan tahun lalu yang berkaitan dengan Ryan. Setelah Mayang pergi, Novan kembali memendam kegelisahan karena takut kesalahan masa lalu itu terbongkar, sementara Mayang sendiri diketahui telah berusaha menghilangkan bukti kejadian tersebut.

Sementara itu, masalah Sena dengan Veronika semakin memuncak. Veronika mengetahui Sena pernah menghabiskan lebih dari satu miliar rupiah untuk membeli 10 ribu kardus City Mie demi membantu Davina ketika dia terancam kehilangan pekerjaan. Veronika menilai Sena sudah terlalu dibutakan cinta hingga mengulangi kesalahan ayahnya dan takut Sena tidak lagi serius mencari Ryan. Sena berusaha meyakinkan ibunya bahwa pencarian Ryan tetap menjadi prioritas, tetapi Veronika tetap kecewa dan menilai pengorbanan sebesar itu menunjukkan betapa dalamnya perasaan Sena kepada Davina.
 

(kha)

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