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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 29: Suasana Camping Mendadak Berubah Tegang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |17:06 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 29: Suasana Camping Mendadak Berubah Tegang
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna),  Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Suasana camping yang mulanya dipenuhi keceriaan dan kekonyolan anak-anak sekolah mendadak berubah tegang. Di tengah keseruan lomba dan kebersamaan, benih dendam Mila semakin membara melihat Marco yang terus memberikan perhatian penuh dan menyemangati Luna.

Tak terima melihat kebahagiaan Luna, Mila memanfaatkan kesempatan saat mencari kayu bakar di hutan. Dengan licik, Mila sengaja memindahkan papan petunjuk arah untuk membelokkan langkah Luna, Vera, dan Tina makin jauh tersesat ke dalam rimbunnya hutan pinus.

Petaka pun terjadi. Saat berusaha mencari sinyal HP di area lereng yang terjal, Luna tergelincir jatuh ke jurang lereng hingga kakinya terkilir parah dan tak bisa bergerak. Vera dan Tina yang panik berusaha menolong, namun medan yang licin memaksa mereka harus kembali ke perkemahan untuk mencari bantuan.

Di sisi lain, marabahaya tidak hanya mengintai Luna. Raka yang bertingkah aneh sejak pagi tanpa sadar menjatuhkan kaleng berisi serbuk kristal putih di area camping, sementara Rifky mulai melacak pemilik plat motor misterius yang melakukan penyerangan dan vandalisme di klinik Martha.

Sanggupkah Luna bertahan sendirian di tengah hutan yang makin gelap dengan kaki terkilir, atau akankah Marco menemukan lokasi Luna sebelum hal buruk terjadi padanya? Siapa sebenarnya pemilik motor misterius yang meneror klinik Martha?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

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