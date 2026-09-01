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Rekomendasi Microdrama Romantis Penyelamatan Sang Miliarder di V+Short, Intip Sinopsisnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |02:02 WIB
Rekomendasi Microdrama Romantis <i>Penyelamatan Sang Miliarder</i> di V+Short, Intip Sinopsisnya
Vshort
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JAKARTA – V+Short menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Penyelamatan Sang Miliarder”, yang mengikuti kisah Emily, seorang pekerja bar yang sedang berjuang membiayai kuliahnya. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Download aplikasi V+Short GRATIS dengan klik link di sini. Bagaimana hubungan Emily dan Luke berkembang? Berikut ulasan Penyelamatan Sang Miliarder:

Sinopsis “Penyelamatan Sang Miliarder”

Emily sedang berada di fase kehidupan yang tidak mudah. Ia bekerja sebagai pekerja bar untuk mengumpulkan biaya kuliah, sembari mempersiapkan diri membesarkan anaknya sendiri.
Sebuah insiden di tempat kerja kemudian mempertemukannya dengan Luke. Ketika seorang pelanggan menyerang Emily, Luke datang memberikan pertolongan.

Setelah kejadian itu, Luke tidak begitu saja menghilang. Ia kembali menawarkan dukungan kepada Emily di tengah berbagai hal yang sedang dihadapinya. Kebersamaan mereka pun membuat perasaan yang awalnya tidak direncanakan mulai tumbuh.

Namun, kedekatan Emily dan Luke ternyata mengusik seseorang dari masa lalu. Mantan tunangan Luke berusaha menghalangi hubungan mereka dan membuat keadaan menjadi semakin rumit.
Di saat yang sama, ada sisi lain dari kehidupan Emily yang perlahan mulai terungkap. Perempuan yang selama ini menjalani hidup sederhana ternyata menyimpan latar belakang yang tidak banyak diketahui orang.

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