Microdrama V+Short Mantan Istri Mewah Sang CEO: Usai Cerai, CEO Ini Menyesal

JAKARTA – Dari judulnya, “Mantan Istri Mewah Sang CEO” terdengar seperti kisah tentang kehidupan glamor seorang wanita setelah bercerai dari pria kaya raya. Namun, microdrama China yang hadir di V+Short ini ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih penuh konflik.

Mengangkat kisah seorang istri yang diabaikan suami dan terus difitnah keluarga mertua, drama ini memperlihatkan bagaimana perceraian justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Sinopsis “Mantan Istri Mewah Sang CEO”

Selama menjalani pernikahan, sang wanita harus menerima perlakuan dingin dari suaminya. Bukan hanya tidak mendapatkan kasih sayang, ia juga kerap menjadi sasaran fitnah dan perlakuan buruk dari keluarga sang suami. Berbagai tekanan tersebut akhirnya membuatnya mengambil keputusan sulit untuk mengakhiri pernikahan.

Setelah resmi bercerai, kehidupannya perlahan berubah. Ia tidak lagi menjadi wanita yang selalu diremehkan dan disalahkan. Justru setelah meninggalkan pernikahannya, ia bertransformasi menjadi sosok wanita yang cantik, anggun, dan penuh percaya diri.