Review Microdrama Kembalinya Sang Ibu Miliarder, Kembali dari Kematian untuk Balas Dendam!

JAKARTA – Bagaimana jadinya jika seorang perempuan yang selama ini dianggap sudah meninggal tiba-tiba kembali sebagai seorang chairwoman yang sangat berkuasa? Itulah premis yang ditawarkan “Kembalinya Sang Ibu Miliarder”, microdrama V+Short yang menghadirkan kisah penuh pengkhianatan, dan balas dendam! Download V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Harley Carson kembali setelah memalsukan kematiannya. Kini, ia telah menjadi seorang chairwoman yang berkuasa dan bertekad membalas pengkhianatan saudari tirinya serta mantan tunangannya. Demi melindungi putranya, Harley menikah kontrak dengan Nolan Hamilton, pria yang pernah menghabiskan satu malam bersamanya.

Tanpa Harley ketahui, Nolan ternyata adalah pewaris miliarder yang selama ini dirahasiakan dari keluarga Hamilton yang terpandang.

Jadi, seperti apa kisah balas dendam Harley dan pernikahan kontraknya dengan Nolan?

Simak ulasan Kembalinya Sang Ibu Miliarder berikut ini!

Kembali dari Kematian sebagai Perempuan Berkuasa Harley Carson memiliki masa lalu yang penuh pengkhianatan. Setelah kematiannya ternyata hanya sebuah rekayasa, ia kembali ke hadapan orang-orang yang pernah mengkhianatinya.