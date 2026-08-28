Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 21: Van Milik Dewa Jadi Petunjuk Baru Kecelakaan Ryan!

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja.

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Van Milik Dewa Jadi Petunjuk Baru Kecelakaan Ryan!

Rifky menemukan sebuah van di gudang milik Dewa yang bentuk dan warnanya sangat mirip dengan van yang diduga menabrak Ryan. Kecurigaannya pun semakin kuat, terlebih Saga terlihat gelisah saat Rifky mendekati van tersebut.

Sementara itu, masalah video fitnah terhadap klinik Martha akhirnya terbongkar. Dina dan Mira dipaksa membuat klarifikasi, membuat Prisil panik karena takut keterlibatannya terbongkar. Di sisi lain, Martha mengetahui Mila adalah orang yang menyebarkan video Luna, namun Luna memilih memaafkannya.

Hubungan Luna dan Saga juga semakin dekat. Saga mengajak Luna memenuhi wish keduanya, yang ternyata hanya mencuci motor. Di tengah kebersamaan mereka, Luna mulai melihat sisi lain Saga yang ternyata perhatian dan baik hati.

Namun saat mengantar Luna ke bengkel, Saga justru dikejutkan oleh kenyataan bahwa bengkel yang pernah ia bakar adalah milik Om Rifky—dan Luna ternyata berada di dalam saat kejadian itu!

Setelah itu, Rifky memberikan kejutan untuk Luna dengan mengembalikan T-Rex yang sudah diperbaikinya. Luna sangat bahagia dan langsung mengendarai motor tersebut. Namun tanpa sengaja, dia bertemu Marco yang mengenali T-Rex dan langsung mengejarnya. Beruntung Bima diam-diam membantu Luna lolos.