Son Ye Jin Comeback Main Drama setelah 3 Tahun Vakum

JAKARTA - Aktris Son Ye Jin comeback ke layar kaca setelah vakum selama 3 tahun. Aktris 43 tahun itu, dipastikan kembali bermain drama lewat series berjudul Variety.

Drama Variety bercerita tentang Sae Eun, CEO sebuah perusahaan hiburan yang menghasilkan grup idol ternama Korea Selatan.

Vakum 3 Tahun, Son Ye Jin Comeback Main Drama Lewat Variety. (Foto: Netflix)

Sae Eun akan menghadapi Seung Hee, seorang fans sasaeng yang akan membuatnya pusing tujuh keliling karena selalu membuntuti para artisnya.

Series baru Netflix ini ditulis dan diarahkan oleh Kim Yong Hoon, yang menuai kritik dan pujian dari penonton lewat drama Mask Girl dan film Beasts Clawing at Straws.

Karakter Sae Eun yang berkepala dingin dan memiliki kemampuan perencanaan luar biasa itu akan diperankan oleh Son Ye Jin. Dia akan mempertaruhkan apapun untuk melindungi idol group yang diciptakannya.