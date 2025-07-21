Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Son Ye Jin Comeback Main Drama setelah 3 Tahun Vakum

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |15:30 WIB
Son Ye Jin <i>Comeback</i> Main Drama setelah 3 Tahun Vakum
Vakum 3 Tahun, Son Ye Jin Comeback Main Drama Lewat Variety. (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Son Ye Jin comeback ke layar kaca setelah vakum selama 3 tahun. Aktris 43 tahun itu, dipastikan kembali bermain drama lewat series berjudul Variety

Drama Variety bercerita tentang Sae Eun, CEO sebuah perusahaan hiburan yang menghasilkan grup idol ternama Korea Selatan. 

Son Ye Jin
Vakum 3 Tahun, Son Ye Jin Comeback Main Drama Lewat Variety. (Foto: Netflix)

Sae Eun akan menghadapi Seung Hee, seorang fans sasaeng yang akan membuatnya pusing tujuh keliling karena selalu membuntuti para artisnya.

Series baru Netflix ini ditulis dan diarahkan oleh Kim Yong Hoon, yang menuai kritik dan pujian dari penonton lewat drama Mask Girl dan film Beasts Clawing at Straws

Karakter Sae Eun yang berkepala dingin dan memiliki kemampuan perencanaan luar biasa itu akan diperankan oleh Son Ye Jin. Dia akan mempertaruhkan apapun untuk melindungi idol group yang diciptakannya.

Halaman:
1 2
