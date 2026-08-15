Masih Wamil, Cha Eun Woo Dikabarkan Terpilih Bintangi Spin-off Bon Appetit, Your Majesty

JAKARTA - Di tengah aktivitasnya menjalani wajib militer (wamil), Cha Eun Woo dikabarkan terpilih untuk bintangi spin-off dari drama Bon Appetit, Your Majesty. Kabar itu berdasarakan laporan eksklusif media Korea Selatan pada 11 Agustus 2026 kemarin yang langsung disambut antusias para penggemar.

Cha Eun Woo disebut akan mengambil alih pemeran utama pria yang sebelumnya diperankan oleh Lee Chae Min. Pemilihan pemainnya pun langsung menarik perhatian publik. Lantaran, popularitas yang dimiliki drama era Kerajaan Joseon itu, tak hanya di Korea Selatan, tetapi juga secara global.

Para penonton dan penggemar drama Korea begitu menantikan bagaimana member ASTRO tersebut akan memainkan peran barunya. Apalagi, hingga saat ini, detail karakter yang akan diperankannya belum diungkapkan ke publik.

Tak hanya itu, penonton juga penasaran atas hubungan tokoh yang akan dimainkan oleh Cha Eun Woo dengan kedua tokoh utama Bon Appetit, Your Majesty season 1, Lee Chae Min dan Yoona SNSD yang disebut meninggalkan proyek drama ini.

Spin-off Bon Appetit, Your Majesty disebut memiliki semesta yang sama dengan serial sebelumnya, namun akan memiliki judul dan cerita yang berbeda. Untuk alur ceritanya sendiri masih dirahasiakan.