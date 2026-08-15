Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Masih Wamil, Cha Eun Woo Dikabarkan Terpilih Bintangi Spin-off Bon Appetit, Your Majesty

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |22:30 WIB
Masih Wamil, Cha Eun Woo Dikabarkan Terpilih Bintangi Spin-off <i>Bon Appetit, Your Majesty</i>
Cha Eun Woo Dikabarkan Terpilih Bintangi Spin-off Bon Appetit, Your Majesty. (Foto: GQ)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah aktivitasnya menjalani wajib militer (wamil), Cha Eun Woo dikabarkan terpilih untuk bintangi spin-off dari drama Bon Appetit, Your Majesty. Kabar itu berdasarakan laporan eksklusif media Korea Selatan pada 11 Agustus 2026 kemarin yang langsung disambut antusias para penggemar.

Cha Eun Woo disebut akan mengambil alih pemeran utama pria yang sebelumnya diperankan oleh Lee Chae Min. Pemilihan pemainnya pun langsung menarik perhatian publik. Lantaran, popularitas yang dimiliki drama era Kerajaan Joseon itu, tak hanya di Korea Selatan, tetapi juga secara global. 

Para penonton dan penggemar drama Korea begitu menantikan bagaimana member ASTRO tersebut akan memainkan peran barunya. Apalagi, hingga saat ini, detail karakter yang akan diperankannya belum diungkapkan ke publik. 

Tak hanya itu, penonton juga penasaran atas hubungan tokoh yang akan dimainkan oleh Cha Eun Woo dengan kedua tokoh utama Bon Appetit, Your Majesty season 1, Lee Chae Min dan Yoona SNSD yang disebut meninggalkan proyek drama ini. 

Spin-off Bon Appetit, Your Majesty disebut memiliki semesta yang sama dengan serial sebelumnya, namun akan memiliki judul dan cerita yang berbeda. Untuk alur ceritanya sendiri masih dirahasiakan. 

(Foto: tvN)
(Foto: tvN)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
K-Drama Drama Korea Cha Eun Woo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/206/3236135//heo_nam_jun-lD4y_large.jpg
Heo Nam Jun Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Currency Reform
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/33/3235086//kim_jae_wook-EBzl_large.jpg
6 Aktor K-Drama yang Perankan Karakter Pencemburu, Siapa Favoritmu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/206/3234983//5_drama_korea_kim_soo_hyun_yang_catat_rating_tinggi-xXVv_large.jpg
5 Drama Korea Kim Soo Hyun yang Catat Rating Tinggi, Wajib Ditonton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/206/3234541//6_drakor_baru_agustus_2026_yang_wajib_masuk_watchlist-nClH_large.jpg
6 Drakor Baru Agustus 2026 yang Wajib Masuk Watchlist, No.1 Digadang Bikin Baper!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/206/3234244//kim_woo_bin_dipastikan_bintangi_drama_baru-08NH_large.jpg
Kim Woo Bin Dipastikan Bintangi Drama Baru, Siap Sapa Penggemar Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/206/3234233//a_bona_fide_killer_langsung_pimpin_rating-FAhv_large.jpg
A Bona Fide Killer Langsung Pimpin Rating, Siap Gantikan Agent Kim Reactivated
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement