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Kisah CEO Seru di Microdrama CEO Gila Cari Istri Hilang V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |23:01 WIB
Kisah CEO Seru di Microdrama <i>CEO Gila Cari Istri Hilang</i> V+Short
CEO Gila Cari Istri Hilang
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JAKARTA – Kisah CEO memang sedang laris manis di dunia microdrama. Namun, “CEO Gila Cari Istri Hilang” membawa cerita yang sedikit berbeda. Microdrama “CEO Gola Cari Istri Hilang” dapat disaksikan di aplikasi V+Sort. Download sekarang dengan klik link di sini. 

Bukan sekadar tentang pria kaya yang jatuh cinta, microdrama ini mengajak penonton melihat bagaimana kehilangan seseorang bisa mengubah orang yang awalnya begitu berkuasa menjadi pria yang rela melakukan apa saja demi menemukan kembali orang yang dicintainya.  

Tiga Tahun yang Berakhir dengan Kehilangan 

Selama tiga tahun, Willa Avery memberikan segalanya untuk Felix Thorne, tetapi pada akhirnya ia kehilangan semuanya. Setelah sebuah kejadian tragis, Willa menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tak ada yang menyangka Felix, seorang pria berkuasa dan dikenal kejam, akan menjadi begitu terobsesi untuk menemukannya hingga rela melakukan apa saja. Ketika akhirnya mereka bertemu kembali, Felix tidak ingin kehilangan Willa untuk kedua kalinya. 

Ia melakukan segala cara untuk mempertahankannya dalam hidupnya dan memastikan Willa tetap berada di hatinya selamanya. CEO Gila Cari Istri Hilang tidak hanya menawarkan kisah romansa antara seorang CEO dan perempuan yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Drama ini juga memainkan emosi penonton lewat tema kehilangan, penantian, hingga kesempatan kedua. 

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