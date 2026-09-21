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V+Short Hadir dengan Dubbing 9 Bahasa, Bikin Nonton Makin Seru!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |17:01 WIB
V+Short Hadir dengan Dubbing 9 Bahasa, Bikin Nonton Makin Seru!
Microdrama VShort bakal ada subtitle 9 bahasa
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JAKARTA – Penggemar microdrama kini punya lebih banyak pilihan untuk menikmati cerita favorit mereka. V+Short menghadirkan dubbing dalam 9 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, Mandarin, Spanyol, Portugis, Hindi, Arab, Prancis, dan Tagalog. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini

Dengan pilihan bahasa yang lebih beragam, cerita di V+Short kini semakin mudah dinikmati oleh penonton dari berbagai negara. Beragam cerita juga hadir dengan konflik yang langsung menarik perhatian sejak awal, mulai dari kisah cinta, keluarga, pengkhianatan, misteri, hingga balas dendam. Berikut beberapa judul yang bisa disaksikan dengan dubbing 9 bahasa:  

Ibuku Adalah Ratu Zombie 

Sebuah virus mematikan menyebar di seluruh kota. Evelin, seorang ibu rumah tangga biasa, ikut terinfeksi. Namun, bukannya berubah menjadi monster tanpa akal, Evelin justru menjadi mutan khusus yang masih memiliki perasaan dan kecerdasan seperti manusia. 

Demi melindungi putrinya, Leah, Evelin harus menyembunyikan kekuatan yang perlahan mulai muncul dalam dirinya. Ia kemudian memulai perjalanan sulit untuk mencari tempat yang aman bagi mereka berdua. 

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