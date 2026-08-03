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Sintya Marisca Jadi Investigator Muda dalam Series VISION+ My Chef in Crime

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |17:30 WIB
Sintya Marisca Jadi Investigator Muda dalam Series VISION+ <i>My Chef in Crime</i>
Sintya Marisca Jadi Investigator Muda dalam Series VISION+ My Chef in Crime. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – VISION+ memperkenalkan poster karakter terbaru original series My Chef in Crime yang menampilkan Sintya Marisca sebagai Vita. Karakter tersebut merupakan penyidik muda yang menjadi salah satu karakter utama dalam kisah investigasi penuh misteri ini.

Untuk menonton series My Chef in Crime selengkapnya, Anda biesa mengklik link berikut ini. Menggabungkan unsur kuliner, kriminal, dan drama keluarga, series ini menghadirkan karakter-karakter dengan latar belakang yang kuat.

Kehadiran Vita menjadi elemen penting dalam mengungkap rangkaian kasus pembunuhan yang semakin kompleks.

Vita, Investigator Muda yang Memegang Teguh Kebenaran

Dalam serial ini, Sintya Marisca berperan sebagai Vita yang digambarkan sebagai junior investigator yang tegas, idealis, dan memiliki insting investigasi yang tajam. Trauma masa lalu dan kekecewaannya terhadap sistem hukum mendorongnya memperjuangkan kebenaran dari institusi tempat ia bekerja.

Kejujuran dan keberaniannya sering kali membuat Vita berbenturan dengan lingkungan kerjanya. Namun, prinsip tersebut menjadi kekuatan utama yang membawanya terus mencari fakta di balik berbagai kasus pembunuhan yang tengah diselidiki.

Bekerja Sama dengan Rama Mengungkap Misteri

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