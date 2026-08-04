VISION+ Gelar PressCon My Chef in Crime, Roy Sungkono hingga Sintya Marisca Siap Ramaikan Lippo Mall Nusantara

JAKARTA – Bagaimana pengetahuan kuliner bisa menjadi petunjuk pembunuhan? Itulah sinopsis singkat yang dihadirkan VISION+ dalam My Chef in Crime, serial terbaru yang menggabungkan dunia kuliner, investigasi kriminal, misteri, hingga drama keluarga dalam satu cerita yang penuh plot twist.

Nah, sebelum serialnya resmi tayang, kamu punya kesempatan untuk menjadi salah satu orang pertama yang ikut merasakan hype-nya lewat Press Conference My Chef in Crime!

Hari/tanggal: Rabu, 5 Agustus 2026

Lokasi: Mall Atrium Lippo Mall Nusantara (Ground Floor)

Pukul: 16:30 WIB hingga selesai

Terbuka untuk umum

Indonesia's First Culinary Crime Thriller

Berbeda dari serial kriminal pada umumnya, My Chef in Crime menghadirkan kisah Rama, seorang chef berbakat yang tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan rivalnya.