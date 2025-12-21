5 Drama Korea Shin Min Ah, Aktris Cantik yang Resmi Dinikahi Kim Woo Bin

JAKARTA - Aktris cantik Shin Min Ah menjadi sorotan usai dirinya resmi menikah dengan aktor, Kim Woo Bin. Bintang K-drama ini membuat fans bahagia lantaran kisah cintanya dengan aktor Korea tampan ini berlabuh ke pelaminan setelah 10 tahun berpacaran.

Shin Min Ah sendiri merupakan aktris Korea Selatan dan telah membintangi sejumlah drama ternama. Beberapa drama Korea yang ia bintangi juga meledak dan digemari para penonton.

Penasaran, drama Korea apa saja yang dibintangi Shin Min Ah, aktris yang resmi dinikahi Kim Woo Bin? Berikut informasinya dirangkum Minggu (21/12/2025).

1. My Girlfriend Is a Gumiho (2010)

Pertama ada My Girlfriend is a Gumiho. Drama ini menjadi salah satu titik balik popularitas Shin Min Ah. Ia berperan sebagai Gumiho, rubah berekor sembilan yang polos dan menggemaskan.

Dalam drama ini, Min Ah beradu akting dengan aktor tampan, Lee Seung Gi. Kisah romantis fantasi ini menggabungkan komedi, cinta, dan mitologi Korea, membuatnya sangat populer saat tayang.

2. Arang and the Magistrate (2012)