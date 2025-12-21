Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Drama Korea Shin Min Ah, Aktris Cantik yang Resmi Dinikahi Kim Woo Bin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |15:41 WIB
5 Drama Korea Shin Min Ah, Aktris Cantik yang Resmi Dinikahi Kim Woo Bin
My Girlfriend is Gumiho (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Aktris cantik Shin Min Ah menjadi sorotan usai dirinya resmi menikah dengan aktor, Kim Woo Bin. Bintang K-drama ini membuat fans bahagia lantaran kisah cintanya dengan aktor Korea tampan ini berlabuh ke pelaminan setelah 10 tahun berpacaran.

Shin Min Ah sendiri merupakan aktris Korea Selatan dan telah membintangi sejumlah drama ternama. Beberapa drama Korea yang ia bintangi juga meledak dan digemari para penonton.

Penasaran, drama Korea apa saja yang dibintangi Shin Min Ah, aktris yang resmi dinikahi Kim Woo Bin? Berikut informasinya dirangkum Minggu (21/12/2025).

1. My Girlfriend Is a Gumiho (2010)

Pertama ada My Girlfriend is a Gumiho. Drama ini menjadi salah satu titik balik popularitas Shin Min Ah. Ia berperan sebagai Gumiho, rubah berekor sembilan yang polos dan menggemaskan.

Dalam drama ini, Min Ah beradu akting dengan aktor tampan, Lee Seung Gi. Kisah romantis fantasi ini menggabungkan komedi, cinta, dan mitologi Korea, membuatnya sangat populer saat tayang.

2. Arang and the Magistrate (2012)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191122//shin_min_ah-CJgs_large.JPG
Menikah, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Donasi Rp3,3 Miliar untuk Layanan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191075//soompi-f4DL_large.JPG
Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Resmi Menikah, Fans Girang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3190999//shin_min_ah_dan_kim_woo_bin_menikah-9hMI_large.jpg
Selamat, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Menikah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190609//lee_kwang_soo-VWti_large.jpg
Lee Kwang Soo Jadi Host dalam Pesta Pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190585//bomi_apink-16B7_large.jpeg
Bomi Apink dan Rado Bakal Menikah Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/205/3190555//g_dragon-fdAK_large.jpg
Siap-Siap Nabung, G-Dragon Isyaratkan BIGBANG Bakal Gelar Konser Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement