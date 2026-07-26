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Sukses Besar, SBS Bakal Garap Agent Kim Reactivated Season 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |00:30 WIB
Sukses Besar, SBS Bakal Garap <i>Agent Kim Reactivated Season 2</i>
Sukses besar, SBS mempertimbangkan penggarapan musim kedua drama Agent Kim Reactivated. (Foto: SBS)
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SEOUL - Drama Agent Kim Reactivated menyelesaikan masa tayangnya, pada 25 Juli 2026. Episode terakhir tersebut kembali membuat series ini kembali tercatat sebagai ‘drama paling banyak ditonton sepanjang tahun 2026’.

Nielsen Korea mencatat, episode terakhir drama So Ji Sub itu mendulang rating 23 persen, turun 0,1 persen dari episode minggu lalu. Torehan tersebut menyempurnakan performa gemilang Agent Kim Reactivated.

Drama arahan Yi Seung Young itu memulai debutnya di SBS pada 26 Juni 2026, dengan rating 9,5 persen. Cerita seru, adegan laga, dan sinematografi yang apik membuat drama ini sangat mudah diterima pencinta drama Korea.

Agent Kim Reactivated
Sukses besar, SBS mempertimbangkan penggarapan musim kedua drama Agent Kim Reactivated. (Foto: SBS)  

Rating episode 2 drama Agent Kim Reactivated langsung melonjak ke angka 15,7 persen. Pada episode keempat, rating rata-rata drama ini tak pernah di bawah 20 persen. Rating tertinggi tercatat pada episode 8 sebesar 23,1 persen. 

Kesuksesan tersebut membuat SBS melalui anak usahanya, Studio S dan Fantagio, mempertimbangkan untuk menggarap musim kedua drama tersebut. 

“Sejauh ini, kami masih membahas dengan sangat positif rencana tersebut. Terima kasih atas cinta dan dukungan pemirsa untuk Agent Kim Reactivated,” ungkap perwakilan Studio S kepada OSEN, pada 26 Juli 2026. 

 

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