Driver Taksi Ini Simpan Rahasia Gelap, Nonton Microdrama “Midnight Meter” di V+Short

JAKARTA - V+Short kembali menghadirkan judul eksklusif baru berjudul Midnight Meter, sebuah microdrama yang memadukan unsur thriller, drama keluarga, dan sedikit romansa dalam format cerita drama pendek.

Alurnya ringkas namun padat, sehingga cocok ditonton di sela-sela waktu luang tanpa kehilangan ketegangan cerita. Download terlebih dahulu aplikasi V+Short di Play Store atau App Store atau dengan mudah klik di sini.

Sinopsis Midnight Meter

Rangga bekerja sebagai driver taksi online. Sehari-hari, ia tampil seperti sopir kebanyakan, ramah dan selalu siap mengantar penumpang ke mana saja. Tapi di balik itu, ada kehidupan lain yang tidak diketahui banyak orang, sebuah pekerjaan diam-diam yang selama ini ia jalankan atas arahan Surya, orang yang ia percaya penuh sebagai mentor.

Semua berubah ketika Rangga akhirnya menemukan petunjuk tentang pembunuh ibunya, yang mengarah pada seorang pengusaha kejam bernama Hendra Mahardika. Namun rencananya mendadak berantakan begitu ia tahu satu hal yang sama sekali tidak ia duga, Hendra ternyata ayah kandung dari Nadine, perempuan yang selama ini ia cintai.