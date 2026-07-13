The Missing Miracle Doctor, Microdrama Aksi Penuh Misteri, Cuma di V+Short

JAKARTA - Lagi cari tontonan singkat tapi bikin nagih? The Missing Miracle Doctor bisa jadi jawabannya. Microdrama bergenre aksi ini tayang di V+Short. Ceritanya intens, temponya cepat, dan setiap episodenya selalu berhasil bikin penonton penasaran dengan kelanjutannya.

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Sinopsis Singkat The Missing Miracle Doctor

Cassie White bukan sosok biasa. Dulu, ia dikenal sebagai salah satu ahli bedah terbaik dunia, seorang prodigy medis yang tangannya mampu menciptakan keajaiban di meja operasi. Namun di balik reputasi gemilang itu, tersimpan rahasia dan masa lalu yang perlahan mulai terungkap. Cassie White membawa penonton masuk ke dunia yang penuh ketegangan, aksi, dan misteri.

Kenapa Microdrama Ini Wajib Masuk Watchlist Kamu?