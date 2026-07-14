Microdrama China Time Traveling Baru di V+Short, Prince's Rules Broken?! Wajib Masuk Watchlist

JAKARTA - Di tengah rutinitas yang padat, tak semua orang memiliki waktu untuk menyelesaikan drama China dengan puluhan episode. Karena itu, microdrama semakin diminati sebagai alternatif hiburan yang praktis tanpa mengurangi kualitas cerita.

Melalui aplikasi V+Short, penonton dapat menikmati kisah yang padat, emosional, dan plot twist dalam episode berdurasi singkat, sehingga pengalaman menonton tetap terasa memuaskan.

Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short gratis di Play Store atau App Store dengan klik link di sini. Salah satu judul yang tengah menjadi perbincangan di V+Short adalah Prince's Rules Broken?! microdrama bergenre romance fantasy yang menggabungkan unsur reinkarnasi, kerajaan, dan time traveling.

Sinopsis Prince's Rules Broken?!

Tokoh utama dalam drama ini adalah seorang aktris di masa kini yang meninggal dunia akibat kelelahan saat sedang menjalani syuting. Namun, alih-alih kisahnya berakhir, dia justru mengalami reinkarnasi sekaligus time traveling ke era kerajaan kuno. Dia terbangun dalam identitas baru sebagai shòumǎ, yaitu perempuan yang dijual dan dilatih khusus untuk menguasai seni merayu.

Misinya adalah menggoda sang Putra Mahkota hingga dia melanggar sumpah selibat yang selama ini dipegang teguh. Apabila gagal, konsekuensinya hanya satu, yaitu kematian. Karena tidak ingin mengalami kematian untuk kedua kalinya, tokoh utama tidak memiliki pilihan selain menjalankan tugas hariannya: mendekati, menggoda, dan perlahan meluluhkan sang pangeran.