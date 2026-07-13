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Prince's Rules Broken?!, Microdrama Time Traveling Terbaru di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |23:02 WIB
Prince's Rules Broken?!, Microdrama Time Traveling Terbaru di V+Short
Microdrama Prince Rule Broken
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JAKARTA - Buat kamu pecinta drama china dengan bumbu romance yang bikin baper, ada satu judul microdrama yang wajib masuk watchlist: Prince's Rules Broken?!. Microdrama pendek ini menawarkan perpaduan setting kerajaan kuno, chemistry karakter yang kuat, dan konflik yang bikin penasaran di setiap episodenya. 

Buat kamu yang suka drama pendek dengan alur cepat tapi tetap punya kedalaman cerita, judul ini benar-benar layak dicoba. Klik di sini untuk nonton streaming di V+Short. 

Sinopsis Prince's Rules Broken?! 

Cerita bermula dari seorang aktris modern di abad ke-21 yang meninggal karena kelelahan saat syuting. Setelah kematiannya, ia justru terbangun kembali di masa lampau lewat kisah time traveling yang penuh kejutan, bertransmigrasi menjadi seorang shòumǎ, perempuan yang dijual dan dilatih khusus untuk merayu. Misinya cuma satu: menggoda Sang Putra Mahkota hingga ia melanggar sumpah selibatnya. 

Jika gagal, taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dihantui rasa takut mati untuk kedua kalinya, sang heroine pun mulai menjalani rutinitas hariannya menggoda sang pangeran yang dingin dan tertutup. Bermodalkan kecerdikan ala orang modern dan keberanian tanpa rasa malu, ia perlahan berhasil meruntuhkan sisi dingin sang Putra Mahkota. 

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