HOME CELEBRITY MOVIE

Moon Geun Young Digaet Bintangi Yeto, 9 Tahun setelah Vakum Main Film

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |11:30 WIB
Moon Geun Young Digaet Bintangi Yeto, 9 Tahun setelah Vakum Main Film. (Foto: Marie Claire)
SEOUL - Aktris Moon Geun Young berpotensi comeback berakting di layar lebar lewat film terbaru sutradara Train to Busan, Yeon Sang Ho berjudul Yeto. Cre Company menyebut, artisnya masih mempertimbangkan tawaran tersebut.  

“Belum ada keputusan final karena Moon Geun Young masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar Cre Company dalam keterangannya dikutip dari SPOTV News, pada Senin (25/5/2026). 

Moon Geun Young Digaet Bintangi Yeto, 9 Tahun setelah Vakum Main Film. (Foto: Hancinema)

Jika Moon Geun Young menerima tawaran untuk membintangi Yeto, maka ini akan menjadi proyek reuninya dengan sutradara Yeon Sang Ho. Sang aktris sebelumnya tampil sebagai cameo dalam series Hellbound 2, pada 2024. 

Penampilan cameo-nya sebagai Miss Sunshine mencuri perhatian setelah cukup lama vakum berakting. Dia terakhir muncul di layar kaca lewat drama Catch the Ghost yang rilis pada 2019. 

Jika Moon Geun Young membintangi Yeto, maka film itu akan menjadi proyek layar lebar pertamanya dalam 9 tahun terakhir. Film terakhirnya, Glass Garden dirilis di bioskop pada 2017.*

