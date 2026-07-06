Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Stres Berat Berkonflik dengan Sarwendah

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |11:25 WIB
Ruben Onsu Stres Berat Berkonflik dengan Sarwendah
Ruben Onsu Stres Berat Berkonflik dengan Sarwendah. (Foto: Ilustrasi AI Gemini)
A
A
A

JAKARTA - Konflik hak asuh anak dengan Sarwendah Tan yang semakin memanas, berdampak buruk pada Ruben Onsu. Tak hanya kondisi fisiknya memburuk, mental sang presenter juga turut drop.

Nanda Persada yang merupakan sahabat Ruben mengungkapkan, di balik sikap tegar yang kerap dipertontonkan presenter 42 tahun tersebut ada beban pikiran yang sangat besar. Hal itu membuat Ruben terlihat sangat lelah dan tertekan.

“Aku lihat dia banyak pikiran, stres, kurang sehat, dan capek banget. Dia bilang sama saya pas ketemu kemarin, 'Gue capek menghadapi beginian’,” kata Nanda kepada awak media di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada 5 Juli 2026.

Nanda Persada menegaskan, tak pernah ingin membawa permasalahan keluarganya ke ruang publik. Namun dia terpaksa bersuara karena merasa komunikasinya dengan Sarwendah menemui jalan buntu. 

Minimnya waktu bertemu anak membuat hubungan Ruben dan kedua putrinya menjadi berjarak. “Dia sedih. Makanya saat umrah, dia terus berdoa meminta jalan keluar dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Dia tak ingin masalah ini panas dan melebar,” imbuhnya.

Ruben Onsu Daftarkan Gugatan Hak Asuh Anak Usai Pulang Umrah
Ruben Onsu Stres Berat Berkonflik dengan Sarwendah. (Foto: Instagram|@ruben_onsu)

Kondisi mental Ruben semakin memburuk ketika bapak tiga anak tersebut merindukan kedua orangtuanya. Dia juga kecewa karena sikap sang adik, Jordi Onsu, yang justru tak berpihak padanya.

“Ruben Onsu itu sedih karena sama sekali tidak ada komunikasi dengan adiknya. Tidak ada permintaan maaf pula. Padahal, Ruben selalu ingat pesan orangtuanya sebelum meninggal untuk menjaga sang adik,” tuturnya.*
 

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/33/3228193/sarwendah-ba56_large.jpg
Sarwendah Kecewa Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak: Lucu Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/33/3227939/ruben_onsu-URTZ_large.jpg
Alasan Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak, Minola Sebayang: Dia Ingin Kepastian Hukum 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/33/3227753/ruben_onsu-gKQV_large.jpg
Cerita Ruben Onsu Jalani Umrah di Tengah Cuaca Ekstrem: Suhu sampai 50 Derajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/33/3227708/ruben_onsu-u8o5_large.jpg
Ruben Onsu Resmi Gugat Hak Asuh Anak dari Sarwendah, Sidang Perdana Digelar 15 Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/33/3226842/sarwendah_dan_ruben_onsu-QebR_large.jpg
Ruben Onsu Minta Sarwendah Tak Lagi Berbohong setelah Betrand Peto Curhat soal Nafkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/33/3226639/ruben_onsu_dan_sarwendah-angB_large.jpg
Alasan Ruben Onsu Adukan Sarwendah ke KPAI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement