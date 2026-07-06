Ruben Onsu Stres Berat Berkonflik dengan Sarwendah

JAKARTA - Konflik hak asuh anak dengan Sarwendah Tan yang semakin memanas, berdampak buruk pada Ruben Onsu. Tak hanya kondisi fisiknya memburuk, mental sang presenter juga turut drop.

Nanda Persada yang merupakan sahabat Ruben mengungkapkan, di balik sikap tegar yang kerap dipertontonkan presenter 42 tahun tersebut ada beban pikiran yang sangat besar. Hal itu membuat Ruben terlihat sangat lelah dan tertekan.

“Aku lihat dia banyak pikiran, stres, kurang sehat, dan capek banget. Dia bilang sama saya pas ketemu kemarin, 'Gue capek menghadapi beginian’,” kata Nanda kepada awak media di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada 5 Juli 2026.

Nanda Persada menegaskan, tak pernah ingin membawa permasalahan keluarganya ke ruang publik. Namun dia terpaksa bersuara karena merasa komunikasinya dengan Sarwendah menemui jalan buntu.

Minimnya waktu bertemu anak membuat hubungan Ruben dan kedua putrinya menjadi berjarak. “Dia sedih. Makanya saat umrah, dia terus berdoa meminta jalan keluar dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Dia tak ingin masalah ini panas dan melebar,” imbuhnya.

Ruben Onsu Stres Berat Berkonflik dengan Sarwendah. (Foto: Instagram|@ruben_onsu)

Kondisi mental Ruben semakin memburuk ketika bapak tiga anak tersebut merindukan kedua orangtuanya. Dia juga kecewa karena sikap sang adik, Jordi Onsu, yang justru tak berpihak padanya.

“Ruben Onsu itu sedih karena sama sekali tidak ada komunikasi dengan adiknya. Tidak ada permintaan maaf pula. Padahal, Ruben selalu ingat pesan orangtuanya sebelum meninggal untuk menjaga sang adik,” tuturnya.*



(SIS)

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