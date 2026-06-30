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Sinopsis Microdrama The Extraordinary House of Broken Hearts Eksklusif di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |22:02 WIB
Sinopsis Microdrama <i>The Extraordinary House of Broken Hearts</i> Eksklusif di V+Short
Microdrama
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JAKARTA - V+Short kembali menghadirkan microdrama eksklusif setiap hari, kali ini judul terbaru “The Extraordinary House of Broken Hearts”. Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store sekarang dengan klik link di sini. 

Drama pendek ini membawa penonton mengikuti kisah Nadia, perempuan yang hidupnya mendadak berantakan hanya dalam satu malam. Ia terbangun di sebuah kamar hotel dalam keadaan memalukan, tanpa mengingat apa pun yang terjadi sebelumnya. 

Belum sempat memahami situasi, Nadia harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan ketika foto dan video dirinya tersebar di depan keluarga serta para tamu pada malam ulang tahun pernikahannya. Dengan konflik emosional, rahasia rumah tangga, pengkhianatan, dan aroma balas dendam yang kuat, The Extraordinary House of Broken Hearts menjadi tontonan yang pas bagi penonton yang menyukai drama pendek penuh kejutan.  

Sinopsis The Extraordinary House of Broken Hearts 

Nadia tak pernah menyangka hidupnya bisa hancur hanya dalam satu malam. Semuanya bermula ketika ia terbangun di sebuah kamar hotel tanpa ingatan sedikit pun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia masih mencoba memahami keadaan, tetapi kenyataan yang menunggunya jauh lebih menyakitkan. 

Pada malam ulang tahun pernikahannya, foto-foto dan video dirinya tiba-tiba tersebar di hadapan keluarga serta para tamu. Dalam sekejap, Nadia dipermalukan dan difitnah. Ia dibuat seolah-olah menjadi pihak yang bersalah, sementara nama baiknya hancur, keluarganya terluka, dan hidup yang selama ini ia kenal berubah menjadi mimpi buruk. 

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