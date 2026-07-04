Bayu Skak Ungkap Alasan Karakter Alien di Film Foufo Masuk dalam Konflik Batin Manusia

JAKARTA — Sutradara kenamaan tanah air, Bayu Skak kembali mendobrak batas kreativitas lewat karya film terbarunya yang berjudul Foufo. Berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya, kali ini Bayu menggabungkan unsur komedi fiksi ilmiah dengan potret realitas sosial yang menyentuh hati.

Salah satu yang paling menarik dari film ini adalah kehadiran karakter alien bernama Foufo yang jatuh ke bumi dan bertemu dengan tokoh utama bernama Muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim. Uniknya, meski digambarkan sebagai makhluk asing yang tidak tahu apa-apa tentang bumi, Foufo justru menjadi karakter penting dalam dinamika konflik batin yang diceritakan dalam film tersebut.

Saat diwawancarai usai press screening, Bayu Skak blak-blakan mengungkapkan bahwa kehadiran Foufo dalam film terbarunya bukan sekadar bumbu pemanis, melainkan sebuah daya tarik utama atau unique selling point.

"Oke, jadi sebenarnya UFO-nya, Foufo ini kayak unique selling pointnya dalam film ini," kata Bayu saat diwawancarai, Jumat (3/7/2026).

Bayu menjelaskan, fondasi emosional film ini sebenarnya berakar pada hubungan anak dan ibu dalam kultur lokal. Karakter yang dimainkan Tretan Muslim dikisahkan sebagai seorang pemuda dari kalangan bawah yang harus menanggung beban moral cukup besar terhadap keluarga khususnya sang ibu.

Pada dasarnya, lanjutnya, film ini bercerita tentang sebuah keikhlasan seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, seorang ibu. Sejak dulu, ibunya sudah mengantre untuk pergi haji tapi tidak berangkat-berangkat.