Main di Film Tanah Runtuh, Vino G Bastian Ungkap Bakal Ajak Anaknya Nonton

JAKARTA - Vino G Bastian menjadi salah satu pemeran kunci dalam film terbaru Denny Siregar berjudul Tanah Runtuh. Berperan sebagai karakter seorang polisi bernama Idham, dia mengaku sangat setuju dengan narasi yang ada di film tersebut.

Bukan tanpa alasan, Vino mengatakan bahwa film Tanah Runtuh menunjukan satu hal kecil yang justru dilupakan banyak orang, yaitu anak-anak kerap menjadi korban dalam kondisi konflik atau kerusuhan. Bukan hanya secara fisik namun juga secara mental dengan mereka bisa saja kehilangan orang tua atau anggota keluarga.

“Jadi buat saya di luar kita berbicara konflik yang besar, saya memang memang setuju sekali dengan narasi awal film ini. Terlalu banyak orang mengcapture peristiwa itu secara besar, tapi hal-hal kecilnya itu justru dilupakan. Dalam sebuah kejadian kerusuhan, chaos, yang paling banyak korbannya adalah anak-anak,” kata Vino dalam konferensi pers di Epicentrum XXI Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, saat anak-anak menjadi korban mereka sangat jarang sekali didengar bahkan ditanya keadaannya dan luput dari sorotan banyak pihak termasuk media.

“Semua hanya berdasarkan angka, angka angka angka tapi detailnya enggak pernah kita tahu sebenarnya,” ujarnya.