Dari Soundtrack Jadi Film, Dan Bandung Hadirkan Cinta di Tengah Tekanan Keluarga

BANDUNG – Lagu berjudul Dan Bandung dari The Panasdalam Bank dan Danilla Riyadi yang menjadi soundtrack film Dilan 1991 akhirnya menjelma dalam bentuk sinema. Ceritanya juga diadaptasi dari novel karya Pidi Baiq yang berjudul sama dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus 2026.

Kisah film Dan Bandung berpusat pada romansa Basil dan Elma. Keduanya berasal dari dunia yang bertolak belakang. Namun, perbedaan justru mempertemukan mereka dalam hubungan yang rumit. Ketika cinta mulai tumbuh, tembok keluarga dan lingkungan berdiri mengadang.

Basil yang diperankan Samo Rafael digambarkan sebagai remaja yang terbuka dan pantang menyerah. Sementara itu, Elma yang diperankan pemain debutan Shanna Shannon menjalani hidup dalam aturan yang sangat ketat. Gadis pendiam tersebut menyimpan banyak luka akibat tekanan dari rumah. Hari-harinya dibatasi oleh orang tua yang mengendalikan hampir setiap pilihan. Karena itu, kehadiran Basil perlahan membuka jalan menuju dunia yang belum pernah dikenalnya.

Konflik film ini tidak hanya berbicara tentang romansa remaja. Cerita juga menyoroti pergulatan batin seorang anak perempuan menghadapi trauma keluarga. Elma harus berjuang melawan ketakutan yang mengurung dirinya bertahun-tahun. Di saat bersamaan, ia menemukan dukungan dari sahabat-sahabat perempuannya. Kehadiran mereka menjadi penolong ketika hidup terasa semakin sempit.

Film ini menawarkan pendekatan berbeda dibanding kisah berlatar Bandung sebelumnya. Perspektif perempuan mendapat porsi yang lebih kuat sepanjang cerita. Penonton diajak memahami bagaimana tekanan keluarga membentuk karakter seseorang. Selain itu, film ini menggambarkan pentingnya sistem pendukung dalam masa remaja. Hubungan persahabatan menjadi elemen yang sama pentingnya dengan kisah cinta.

Penulis novel Dan Bandung, Pidi Baiq, menilai adaptasi ini membawa warna baru. Menurut dia, cerita yang dihadirkan lebih dekat dengan generasi sekarang.

“Dan Bandung membawa cerita yang lebih fresh dan modern,” ujar Pidi Baiq dalam jumpa pers di Gulapadi Bandung, Jumat (19/6/2026).