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Buku Ciptaan Habib Jafar Diadaptasi Jadi Film, Sekaligus Jadi Ajang Dakwah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |20:10 WIB
Buku Ciptaan Habib Jafar Diadaptasi Jadi Film, Sekaligus Jadi Ajang Dakwah
Buku ciptaan Habib Jafar berjudul 'Seni Merayu Tuhan' diadaptasi jadi film. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Habib Jafar kini semakin melebarkan sayapnya di dunia hiburan. Jika biasanya tampil di beberapa program podcast, kali ini dia merambah ke film layar lebar.

Buku ciptaannya berjudul Seni Merayu Tuhan kini diangkat menjadi sebuah film. Baginya, proyek tersebut menjadi perjalanan yang penuh kejutan sekaligus ingin film ini dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Habib Jafar dalam peluncuran trailer sekaligus konferensi pers film Seni Merayu Tuhan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

"Semoga kita bisa bekerja sama bersama-sama untuk menjadikan tontonan ini bernilai tuntunan bagi siapa saja yang nonton nantinya,” kata Habib Jafar.

“Tadinya saya itu ‘jeda nulis’ untuk bikin YouTube, nggak pernah expect bahwa ‘jeda nulis’ itu jadi film di layar bioskop. Jadi terima kasih buat semua yang mendukung, yang percaya, yang sudah memberikan segalanya untuk film ini,” ujarnya.

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