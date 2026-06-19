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Berperan sebagai Kai di Film Tanah Runtuh, Begini Cara Yoan Cocohamida Bangun Chemistry

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |19:45 WIB
Berperan sebagai Kai di Film <i>Tanah Runtuh</i>, Begini Cara Yoan Cocohamida Bangun Chemistry
Yoan Cocohamida bagikan cerita di balik layar proses membangun chemistry dengan lawan mainnya, Ridho Khaliq dan aktor senior Vino G Bastian. (Foto: IMG)
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JAKARTA — Film terbaru dari Denny Siregar Production berjudul Tanah Runtuh bakal segera hadir di bioskop. Disutradarai Rudi Soedjarwo, film tersebut menceritakan tentang perjalanan dua orang anak yang mencari sang ibu di tengah konflik dan bentrokan antar masyarakat. Salah satu sorotan utama dalam film ini adalah karakter Kai dan Ringgo. 

Mereka adalah dua anak yang harus melihat secara langsung bagaimana konflik berkecamuk di tengah mereka. Apalagi, keduanya terpisah dengan sang ibu saat terjadi penyerang. 

Yoan Cocohamida, yang memerankan karakter Kai, membagikan cerita di balik layar mengenai proses membangun chemistry yang natural, baik dengan lawan main seusianya, Ridho Khaliq, maupun dengan aktor senior Vino G. Bastian.

Menurut Yoan, kedekatan emosional yang ia jalin bersama Ridho (berperan sebagai Ringgo) tidak hanya terbatas di depan kamera atau saat sutradara bersiap mengambil gambar. Ikatan tersebut terus dirawat bahkan setelah adegan selesai direkam hingga proses syuting rampung.

"Membangun chemistry ya? Jadi aku dan Ridho ini tuh membangun chemistry tidak hanya saat di film saja, cuma disaat kita cut, disaat bahkan kita selesai shooting pun kayak misalnya kita kelar membuat scene kita pasti akan misalnya ajak Ridho jalan-jalan naik motor, ajak Ridho mungkin kan dia hobinya dance nih, ajak Ridho buat ngedance bareng, aku nyanyinya dia jadi backing dancer-nya, terus juga makan mie instan bareng, macam-macam," kata Yoan dalam konferensi pers di Epicentrum XXI Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Tak berhenti di lokasi syuting, persahabatan mereka berlanjut menjadi hubungan yang saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari bak keluarga. Bahkan keduanya saling hadir di masing-masing penampilan mereka. 

"Misalnya aku ada tampil di mall A, Ridho datang sama keluarganya. Nah, berkebalikan juga, misalnya Ridho ada lomba dance, kemarin waktu itu aku datang di lomba dance dia, dia juara satu keren banget,” ujarnya.

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