Dari Manjat Pohon Jadi Top 4 Indonesian Idol? Meidra Bongkar Masa Kecil yang Tak Terduga

Meidra Idol bagikan cerita masa kecil yang tak terduga di Bongkar Bersama Azia Riza. (Foto: dok MNC Media)

JAKARTA - Meidra Idol yang kini dikenal dengan penampilannya yang anggun dan feminin ternyata pernah menjadi anak paling tomboy di lingkungannya. Fakta tersebut diungkap finalis Indonesian Idol itu saat menjadi bintang tamu di program Bongkar Bersama Azia Riza.

Dalam perbincangan tersebut, Meidra Idol mengaku sejak kecil sering menghabiskan waktu bermain bersama anak laki-laki dibanding teman-teman perempuannya. Hampir setiap pulang sekolah, dia memilih memanjat pohon, berenang di danau, hingga mencari ikan bersama teman-temannya. Aktivitas tersebut membuat Meidra kerap pulang ke rumah dalam keadaan kotor dan tak jarang dimarahi sang ayah.

Tak berhenti sampai di situ, masa kecil Meidra Idol juga dipenuhi berbagai petualangan seru. Dia bahkan sering mengajak teman-temannya bermain layaknya sedang berkemah di hutan. Mereka membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, lalu menghabiskan waktu seharian menjelajah alam. Pengakuan tersebut sukses membuat Azia Riza terkejut sekaligus tertawa mendengar tingkah laku Meidra semasa kecil.

Meski kini tampil lebih feminin, Meidra mengaku masih memiliki beberapa kebiasaan yang terbawa dari masa kecilnya. Salah satunya adalah cara duduk yang menurutnya masih sering terlihat seperti anak tomboy. Pengakuan spontan itu kembali mengundang gelak tawa selama perbincangan bersama Azia Riza berlangsung.

Tak hanya membahas masa kecil, Meidra juga mengungkap sisi lain kehidupannya. Penyanyi muda tersebut mengaku hingga kini belum pernah berpacaran dan memiliki kebiasaan menulis afirmasi positif di buku diary.

Menurutnya, membiasakan diri berpikir positif dan menuliskan impian menjadi salah satu cara yang membantunya tetap termotivasi hingga berhasil melangkah ke panggung Indonesian Idol.

Seperti apa keseruan cerita masa kecil Meidra yang penuh kejutan dan pengakuan lucu lainnya yang membuat Azia Riza berkali-kali tertawa? Saksikan cerita selengkapnya hanya di channel YouTube @aziarizza.

(ant)

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