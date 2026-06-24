Bongkar: Sebelum Jadi Idola Baru, Arrcely Idol Ternyata Jalani Hidup Jauh dari Dunia Hiburan

JAKARTA - Siapa sangka, di balik sosok Arcelly yang sukses mencuri perhatian di Indonesian Idol, ternyata ada cerita perjuangan yang jauh dari sorotan publik. Sebelum dikenal sebagai penyanyi, Arcelly justru tengah fokus menempuh pendidikan dokter gigi dan menjalani masa koas. Kisah mengejutkan ini ia ungkap dalam episode terbaru Bongkar bersama Azia Riza.

Arcelly mengaku keikutsertaannya di Indonesian Idol berawal dari rasa iseng. Saat itu ia bahkan belum memiliki rencana untuk serius terjun ke industri musik karena ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Namun takdir berkata lain, langkah yang awalnya hanya coba-coba justru membawanya melangkah hingga jajaran Top 9 Indonesian Idol.

Ketertarikannya pada dunia dokter gigi temyata bukan tanpa alasan. Sejak kecil, Arcelly sering mengikuti sang ibu yang berprofesi sebagai dokter gigi saat praktik. Dari situlah muncul keinginan untuk mengikuti jejak ibunya. Di sisi lain, kecintaannya pada musik juga tumbuh setelah sang ibu memasukkannya ke kelas vokal sejak usia dini.

Meski berhasil meraih popularitas lewat ajang pencarian bakat. Arcelly mengaku cukup terkejut dengan padatnya aktivitas selama karantina Indonesian Idol. Jadwal syuting hingga dini hari dan rutinitas yang sangat berbeda membuatnya harus beradaptasi dengan cepat agar tetap bisa tampil maksimal setiap minggunya.

Lantas, bagaimana perjuangan Arcelly membagi mimpi menjadi dokter gigi sekaligus penyanyi profesional? Dan cerita apa lagi yang belum pernah ia ungkap sebelumnya? Saksikan kisah selengkapnya dalam episode terbaru Bongkar bersama Azia Riza hanya di channel YouTube @aziarizza.



(kha)

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