Nekat Merantau demi Mimpi, Meidra Idol Bongkar Perjuangan Sebelum Bersinar di Indonesian Idol!

JAKARTA - Siapa sangka, perjalanan Meidra Idol menuju panggung Indonesian Idol ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum dikenal publik seperti sekarang, dia pernah berada di titik terendah hingga hampir mengubur mimpi yang telah diperjuangkannya sejak kecil.

Namun, keputusan besar yang nyaris membuatnya menyerah justru menjadi titik balik yang mengubah jalan hidupnya. Kisah tersebut akhirnya Meidra ungkap dalam episode terbaru Bongkar bersama Azia Riza.

Meidra Idol mengaku sudah memendam impian menjadi penyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Berasal dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dia memilih merantau ke Jakarta demi mengejar cita-citanya di industri musik.

Akan tetapi, kenyataan tidak berjalan semulus harapan. Dia harus menghadapi berbagai tantangan hingga sempat merasa kariernya tidak berkembang. Bahkan saat pandemi melanda, Meidra Idol mulai berpikir bahwa mungkin dunia musik bukan lagi jalan yang harus ditempuh.

Perasaan itu membuat Meidra mengambil keputusan yang tidak mudah, dia mencoba meninggalkan dunia yang sangat dicintainya dan beralih bekerja sebagai marketing di industri perkapalan. Demi memulai hidup baru, dia bahkan sudah menjual berbagai barang di tempat tinggalnya di Jakarta dan berencana menentap kembali di Batam.

Tetapi takdir rupanya berkata lain. Saat hampir benar-benar menutup lembaran sebagai penyanyi, panggilan untuk mengikuti Indonesian Idol kembali datang. Kesempatan tesebut menjadi titik balik yang mengubah arah hidup Meidra. Dia kembali ke Jakarta dan memilih memperjuangkan mimpinya sekali lagi.

Bagaimana perjuangan Meidra Idol dari bekerja di industri perkapalan hingga akhirnya kembali mengejar mimpinya? Apa saja cerita yang belum pernah dia ungkap selama ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di channel YouTube @aziarizza.

(ant)

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