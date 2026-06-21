Audisi DMD Panggung Rezeki MNCTV Hadir di Mojokerto, Cari Talenta Penyanyi Dangdut Muda

JAKARTA - Audisi DMD Panggung Rezeki MNCTV kembali mencari talenta baru pada penyanyi dangdut muda. Dalam gelarannya kali ini, Audisi DMD Panggung Rezeki MNCTV hadir di Kota Mojokerto tepatnya di Lapangan Raden Wijaya Surodinawan Kota Mojokerto pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Acara ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian Road To Kilau Raya MNCTV yang hadir menyapa masyarakat Mojokerto. Gelaran Audisi DMD Panggung Rezeki ini sendiri bertujuan untuk mencari bakat dan talenta penyanyi dangdut muda di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Audisi DMD Panggung Rezeki diikuti oleh para peserta dari berbagai kalangan dari mulai remaja hingga dewasa. Mereka datang untuk menunjukan bakat bernyanyi dangdut mereka.

Acara tersebut pun tak luput dari antusiasme masyarakat yang penasaran dan mulai mendekat ke panggung audisi. Mereka menyaksikan berbagai penampilan peserta sambil sesekali berjoget.

Bahkan, para peserta lainnya yang menunggu giliran untuk tampil tak mau ketinggalan dan ikut merapat ke depan panggung audisi. Cuaca panas yang cukup terik tidak menyurutkan semangat mereka untuk bergoyang bersama mengikuti irama lagu yang dinyanyikan peserta lainnya.