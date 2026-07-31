Para Juara Kembali Bertarung! Liga DMD Panggung Rezeki Hadir di MNCTV

JAKARTA - Setelah berhasil mencetak puluhan juara berbakat dari seluruh Indonesia, kini MNCTV Rumahnya Dangdut menghadirkan kompetisi yang lebih bergengsi. Bukan lagi sekadar mencari bakat baru, tetapi mempertemukan para juara terbaik dalam satu panggung untuk membuktikan siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar juara di atas para juara.

Sebanyak 75 juara DMD Panggung Rezeki akan kembali bertanding dalam Liga DMD Panggung Rezeki. Mereka datang dengan pengalaman yang lebih matang, kemampuan yang semakin terasah, serta tekad besar untuk kembali menaklukkan panggung. Persaingan bakal berlangsung semakin sengit karena hanya satu peserta yang akan berdiri di puncak sebagai juara terbaik dari para juara.

Laga Perdana Liga DMD Panggung Rezeki - Jumat 31 Juli

Episode perdana akan menjadi awal pertarungan lima juara terbaik yang siap memberikan penampilan terbaik mereka, yaitu:

- Hanan dari Bandung

- Razka dari Tangerang

- Wila Astuti dari Bekasi

- Martedi dari Serang

- Safira dari Jakarta