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Gilga Sahid hingga Denada Bakal Goyang Panggung Road to Kilau Raya di Klaten

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |08:30 WIB
Gilga Sahid hingga Denada Bakal Goyang Panggung Road to Kilau Raya di Klaten
Gilga Sahid hingga Denada Bakal Goyang Panggung Road to Kilau Raya di Klaten. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Setelah sukses menghadirkan kemeriahan di Tegal, Semarang, dan Mojokerto, kini Road to Kilau Raya akan melanjutkan perjalanannya ke kota keempat, Klaten. Panggung ini akan digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-222. 

MNCTV akan menghadirkan pesta rakyat yang memadukan hiburan, budaya, dan beragam games dengan banyak hadiah dan doorprize untuk masyarakat Klaten. Bertempat di Alun-Alun Klaten, masyarakat akan disuguhi berbagai aktivitas seru, pada 25 Juli 2026, mulai pukul 07.00 WIB.

Rangkaian acara akan dimeriahkan dengan senam sehat, pertunjukan seni dan hiburan, aneka lomba berhadiah, hingga Carnival Experience di zona MNCTV Rumahnya Anak dan MNCTV Rumahnya Dangdut.

Road to Kilau Raya Klaten
Gilga Sahid hingga Denada Bakal Goyang Panggung Road to Kilau Raya di Klaten. (Foto: MNC Media)

Puncak kemeriahan Road to Kilau Raya Klaten akan dimeriahkan sederet artis ternama dari Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbad, 3 Biduan, Mayang Ambyar, Wina KDI, Vanny KSB, Bagindas, hingga Sephin Misa. 

Tak hanya itu, penonton juga akan disuguhkan berbagai kolaborasi spektakuler yang hadir secara eksklusif dan belum pernah ditampilkan sebelumnya. Sebagai Rumahnya Dangdut, MNCTV juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki impian menjadi penyanyi dangdut.

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