Road To Kilau Raya Ajak Warga Klaten Joget Non-Stop dan Sing Along Lagu-Lagu Viral

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan kemeriahan Road to Kilau Raya yang akan disiarkan langsung dari Kota Klaten. Setelah digelar di Tegal, Semarang, dan Mojokerto, acara ini hadir dengan sajian hiburan yang semakin spektakuler untuk menemani akhir pekan.

Road to Kilau Raya Klaten akan menghadirkan hiburan tanpa henti yang siap mengajak pemirsa non-stop joget dan sing along bersama lagu-lagu viral yang tengah digemari masyarakat. Dipandu Irfan Hakim, acara ini akan dimeriahkan sederet nama besar.

Dari Denada, Gilga Sahid, Bagindas, 3 Biduan, Mayang Ambyar, Wina KDI, Vanny KSB, Sephin Misa, dan aksi spektakuler Limbad. Beragam kolaborasi spesial antarbintang akan menjadi sajian eksklusif yang hanya dapat disaksikan di panggung Road to Kilau Raya Kota Klaten.

Tidak hanya menghadirkan deretan Bintang dan musisi favorit, Road to Kilau Raya Klaten juga menyuguhkan perpaduan budaya lokal dengan eksplorasi kuliner khas Klaten, menghadirkan nuansa daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan hiburan modern.

Keseruan semakin lengkap dengan penampilan Limbad yang akan membawakan aksi Super Magic penuh kejutan. Sebagai rumahnya dangdut, Road to Kilau Raya juga menghadirkan segmen DMD Grebek Klaten yang akan berbagi rezeki dan hadiah jutaan rupiah kepada masyarakat.

Tak ketinggalan, akan ada challenge spesial malam Minggu bersama Gilga Sahid yang siap menghadirkan momen seru dan menghibur sepanjang acara. Acara ini menghadirkan penampilan spektakuler, kolaborasi spesial, sajian budaya lokal, hingga kuliner khas daerah.

Karena itu, acara ini menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan bersama keluarga. Saksikan Road to Kilau Raya di Klaten, Jawa Tengah, pada Sabtu, 25 Juli 2026, pukul 19.30 WIB. Acara ini LIVE hanya di MNCTV Rumahnya Dangdut Channel 29.**



(SIS)

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