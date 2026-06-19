Lewat Karakter Ringgo, Tanah Runtuh Ajak Penonton Melihat Dunia dengan Mata Cinta

JAKARTA – Press conference dan press screening film Tanah Runtuh resmi digelar pada Kamis, 19 Juni 2026, di XXI Epicentrum, Jakarta, menghadirkan sutradara, produser, dan para pemeran utama film yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 25 Juni 2026 ini. Di antara momen-momen yang paling ditunggu dalam acara tersebut adalah kehadiran Ridho Khaliq, pemeran Ringgo, seorang anak dengan down syndrome yang menjadi jantung emosional film.

Hari ini, banyak orang dewasa menjalani hidup dengan rasa lelah yang sulit dijelaskan. Tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, dan dunia yang semakin dipenuhi kemarahan membuat banyak dari kita terlupa pada hal-hal yang paling sederhana, keluarga, ketulusan, dan kemampuan untuk peduli tanpa syarat.

Di tengah situasi itulah film Tanah Runtuh hadir dengan sebuah sudut pandang yang tak terduga: seorang anak dengan down syndrome bernama Ringgo, yang melihat dunia dengan cara yang jauh lebih tenang dan lebih jujur dari siapapun di sekitarnya.

Diperankan oleh Ridho Khaliq, Ringgo bukan karakter yang hadir untuk dikasihani atau dijadikan simbol perjuangan. Ia adalah manusia yang utuh dengan rasa takut, rasa sayang, dan cara pandang yang justru menjadi jantung emosional dari keseluruhan film.

Film Tanah Runtuh sendiri mengikuti perjalanan dua kakak beradik, Kai (9) dan Ringgo (11), yang terpisah dari ibu mereka di tengah kerusuhan di Desa Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah. Disutradarai oleh Rudi Soedjarwo dan diproduseri oleh Denny Siregar, film ini tidak bermaksud bercerita tentang konflik. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah manusia-manusia yang harus tetap hidup, mencintai, dan saling menjaga di tengah situasi yang tidak mereka pilih.

Bagi sutradara Rudi Soedjarwo, justru sosok Ringgo lah yang menjadi kompas moral film ini. “Justru yang paling saya pelajari dari Ringgo adalah cara dia melihat dunia. Dia tidak melihat banyak sekat, tidak melihat kerumitan," ujar Rudi Soedjarwo.